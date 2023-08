L’EuroCluster Rural Tourism ha lanciato una nuova call, con scadenza il 10 settembre 2023, dedicata a micro e nano imprese che operano nel settore turistico e sono interessate a migliorare le proprie competenze nel settore del digitale, dell’ecosostenibilità e delle soft and social skills.

L’obiettivo è assistere le PMI nella progettazione e nello sviluppo di nuovi prodotti turistici per i mercati internazionali, incorporando miglioramenti digitali, sostenibili e socio-culturali. Le imprese avranno l’opportunità di scegliere e migliorare almeno 4 delle seguenti 12 aree di azione: Digital, Digitalizzazione dei processi nelle PMI, Marketing e promozione digitale, Marketing intelligence e analisi dei dati, strategia di marketing basata sui dati, Green and Sustainable, Pratiche di gestione sostenibile per le PMI, Gestione e riduzione della CO2 per affrontare i cambiamenti climatici, Mobilità sostenibile, Gastronomia e cibo basati su catene di approvvigionamento locali, Soft/Social, Abilità socio-culturali (interazione con visitatori provenienti da diversi background culturali), Generazione di esperienze per i visitatori (sviluppo dei prodotti corrispondenti), Turismo inclusivo per i visitatori con bisogni speciali, Integrazione con la comunità locale, Tecniche di interpretazione per le risorse culturali, storiche, naturali.

Possono partecipare le imprese che rientrano nella seguente classificazione NACE: Hotel e alloggi simili, Alloggi per vacanze e altri soggiorni di breve durata , Campeggi, parchi per veicoli ricreativi e parcheggi per roulotte, Agenzia di viaggi, servizio di prenotazione del tour operator e attività correlate.

Le PMI devono avere sede in Wallonie (Belgio), Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Harghita (Romania), Serbia, Slovacchia, Slovenia e nelle regioni spagnole dei Aragón, Catalogna, La Rioja e Navarra.

Il progetto ha un finanziamento totale di 950.000 euro e le PMI selezionate riceveranno un sostegno finanziario sotto forma di un service pack del valore di 5mila euro.