Turismo, i piccoli Comuni trainano la crescita: +6,85% presenze e +7,86% arrivi sul 2024

I dati sugli arrivi turistici del 2025 diffusi dal Viminale confermano la crescita del turismo italiano, con oltre 480 milioni di presenze, in aumento di oltre il 3% rispetto al 2024. Un contributo significativo arriva dai piccoli Comuni, che lo scorso anno hanno registrato un +6,85% nelle presenze e un +7,86% negli arrivi, rappresentando circa il 20% dei pernottamenti complessivi.

Secondo il ministro del Turismo Daniela Santanchè, l’intervento del MiTur genera un valore superiore a 98 milioni di euro, grazie a un Fondo da 34 milioni destinato ai piccoli Comuni, con un moltiplicatore di 3,07 euro di impatto economico per ogni euro pubblico investito.

Crescita più forte nei mesi di spalla

La performance più significativa dei Comuni minori si osserva nei mesi di spalla: ad esempio, ad aprile le presenze sono aumentate di oltre il 26%. Questo indica che i piccoli centri non solo intercettano la domanda fuori stagione, ma diventano anche motore di sviluppo dei territori regionali meno consolidati, contribuendo alla destagionalizzazione a livello nazionale e alleggerendo i contesti già affermati.

Reti partenariali e interventi multisettoriali

Dei 34 milioni di euro stanziati dal Dicastero, 31,9 milioni sono stati già impegnati per 27 progetti presentati dai Comuni capofila, affiancati da 69 Comuni aggregati (circa 9 per progetto). Il Fondo favorisce la creazione di reti ampie e multisettoriali, agendo su infrastrutture, spazi, accesso e inclusione, reti e governance, oltre a servizi e filiere economiche.

Strategia contro l’undertourism

Il Fondo si inserisce nella strategia del MiTur per contrastare l’undertourism, agendo su redistribuzione dei flussi, destagionalizzazione e diversificazione territoriale e tematica. Il futuro del turismo in Italia, secondo il Dicastero, non dipende solo dall’aumento dei numeri, ma dalla capacità di gestire intensità, tempi e spazi, valorizzando i territori meno frequentati.