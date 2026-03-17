Turismo, il Cilento fa squadra: Dmo pronta ad allargarsi. L’appello a sindaci e imprese

Prosegue il percorso di costruzione di una strategia turistica condivisa per il territorio cilentano. I sindaci aderenti a Cilento Autentico Dmo si sono riuniti per fare il punto sul lavoro avviato negli ultimi anni e rilanciare il progetto di rete.

Al centro dell’incontro, il tema dell’organizzazione della destinazione turistica e le prospettive legate al riconoscimento delle Destination management organization da parte della Regione Campania. Un passaggio considerato cruciale per strutturare in modo stabile la governance del settore.

Un progetto aperto al territorio

Nel corso della riunione è stata ribadita la volontà di proseguire lungo il percorso già tracciato, che ha portato alla creazione di una rete composta da amministrazioni comunali, imprese, associazioni e operatori dell’accoglienza.

I sindaci hanno inoltre confermato un principio chiave: il progetto resta aperto al contributo di nuovi territori e soggetti interessati a partecipare alla costruzione di una strategia comune per lo sviluppo turistico del Cilento.

Candidatura già presentata alla Regione

Tra i passaggi evidenziati, anche l’avvenuta predisposizione della documentazione richiesta dalle linee guida regionali e la candidatura già protocollata presso la Regione Campania per ottenere il riconoscimento ufficiale come Dmo.

Un risultato che rappresenta la sintesi del lavoro di coordinamento svolto finora e che costituisce la base operativa per le prossime fasi del progetto.

Il ruolo del Parco nazionale

Nel confronto è stata sottolineata anche l’importanza del ruolo dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, indicato come riferimento istituzionale per il coordinamento dei percorsi di sviluppo delle Dmo sul territorio.

Una scelta che va nella direzione di rafforzare la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, considerata essenziale per una governance efficace.

Nuove adesioni e sviluppo condiviso

Cilento Autentico Dmo rinnova quindi l’invito a Comuni, imprese e associazioni a entrare nella rete, con l’obiettivo di ampliare la partecipazione e costruire un sistema realmente rappresentativo dell’intero territorio.

La strategia punta a rafforzare le azioni di promozione e marketing territoriale e a consolidare un modello di gestione capace di valorizzare in modo unitario le diverse identità locali.

Il percorso prosegue all’insegna della collaborazione, nella convinzione che la crescita turistica del Cilento passi sempre più dalla capacità di fare sistema.