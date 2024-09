Turismo: il Cilento vola alto con EasyJet Holidays

Il Cilento si prepara ad accogliere un flusso turistico sempre più ampio grazie alla nuova partnership con EasyJet Holidays. La compagnia aerea low-cost ha avviato i voli sull’aeroporto di Salerno, collegando la splendida costa cilentana ai principali mercati europei.La nuova connettività rappresenta un’occasione per il turismo cilentano. Grazie all’impegno di Fenailp Turismo e Cilento Autentico DMO, che hanno lavorato alacremente per costruire relazioni strategiche con i principali tour operator, il Cilento si prepara a entrare a far parte dei pacchetti vacanza di EasyJet. Negli ultimi giorni si è svolto un inspection tour per valutare le strutture ricettive del territorio e definire i dettagli della collaborazione. I risultati sono molto positivi e si prevede l’inclusione del Cilento nei pacchetti vacanza già dalla prossima stagione. La partnership rappresenta un importante passo avanti per il turismo cilentano, che si pone l’obiettivo di diventare una destinazione sempre più attrattiva per i viaggiatori internazionali. Il focus è sulla qualità dei servizi, sulla sostenibilità e sull’autenticità dell’offerta turistica. Il lavoro di promozione e sviluppo turistico continuerà con l’obiettivo di attrarre sempre più visitatori da tutto il mondo. Sono già in programma nuovi inspection tour e collaborazioni con altri importanti operatori del settore. Marco Sansiviero, Presidente di Fenailp Turismo e Cilento Autentico DMO, ha espresso la sua soddisfazione per questo importante risultato, sottolineando l’impegno profuso per rendere il Cilento una destinazione di eccellenza. Mirko Buzzelli di EasyJet Holidays ha confermato l’interesse della compagnia per il territorio cilentano, evidenziando le potenzialità della regione e la qualità delle strutture ricettive. E Mirko Buzzelli di EasyJet Holidays gli fa eco. «Siamo entusiasti di esplorare il potenziale del Cilento come nuova destinazione per i nostri clienti. La regione offre paesaggi meravigliosi, un patrimonio culturale unico e strutture ricettive di qualità che rispondono ai nostri standard di sicurezza e reputazione online. Il nostro fine ultimo è quello di includere il Cilento nei nostri pacchetti vacanza già a partire dalla stagione 2025, rendendo questa bellissima area della Campania più accessibile ai turisti britannici ed europei», dichiara Buzzelli.