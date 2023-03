Turismo, il Park Hotel Marinetta cerca 20 figure professionali in Toscana

(Adnkronos) – Il Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona sta cercando personale qualificato per la stagione estiva, con una serie di benefit tra cui il baby parking, un nuovo servizio gratuito, messo a disposizione dalla struttura, per aiutare il personale a conciliare gli impegni di lavoro con le necessità familiari. La struttura punta ad aprire con personale preparato, appassionato e soprattutto fortemente motivato, garantendo ai suoi collaboratori numerosi e interessanti benefit. L’azienda garantirà ai dipendenti: 2 giorni di riposo settimanali; giorno libero extra per la data del Compleanno; 30% di sconto su tutti i servizi Spa Marinetta Wellness; premi in caso di segnalazione di nuovi collaboratori, 150 euro in buoni spesa/carburante; premi per collaboratori che lavorano da più di 5 stagioni; utilizzo gratuito di biciclette messe a disposizione dalla struttura; utilizzo gratuito di 1 automobile messa a disposizione dalla struttura, carburanti esclusi; mensa aziendale usufruibile anche nei giorni di riposo e anche al di fuori del proprio turno di lavoro; alloggi forniti agli ospiti interni selezionati, con tutti i comfort e servizi necessari; biancheria da letto e da pulita fornita con cadenza settimanale; Wi-fi dedicato in struttura e negli alloggi; divisa fornita con lavaggio incluso; presenza di incentivi sulle performance aziendali.

A questi benefit già in vigore il Park Hotel Marinetta offre inoltre a tutti i dipendenti il servizio gratuito di Baby Club per i propri figli dai 6 ai 12 anni. La volontà è di dare un servizio che possa agevolare e conciliare gli impegni di lavoro con quelli familiari nell’ottica di sviluppo del work life balance. I bambini potranno giocare e divertirsi all’interno della struttura a con animatori specializzati dalle ore 10.00 alle 12.00 e della 16.00 alle 18.00, tutti i giorni della settimana, tranne il sabato.

“Il servizio è totalmente gratuito e rientra nel piano di welfare aziendale a tutela e vantaggio di tutti i colleghi che sono per l’azienda, insieme agli ospiti esterni, le persone di cui avere cura”, conclude la nota. È possibile candidarsi inviando il proprio curriculum vitae attraverso l’apposita pagina presente sul sito dell’hotel: www.hotelmarinetta.it/careers/ oppure inviare una candidatura libera a hr@iconcollection.it Queste le posizioni aperte: Shift Leader, Chef de Partie, Chef De Rang, Commis, Estetista e Facchino. Il contratto sarà su turni di 2 giorni di riposo settimanali (differente ripartizione dell’orario settimanale può essere concordata). Una premialità aggiuntiva sarà riconosciuta inoltre al raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dall’azienda, come già avvenuto nel 2021 e nel 2022.