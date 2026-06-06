Turismo in Campania: 10 milioni per percorsi culturali, naturalistici, enogastronomici

E’ stato presentato il 5 giugno, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia, il programma di percorsi turistici “Le stagioni della Campania da giugno 2026 a maggio 2027”, finalizzato alla realizzazione di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione del territorio.

L’avviso pubblico, nell’ambito del Piano Triennale del Turismo, punta a rafforzare l’attrattività della Campania a livello nazionale e internazionale, in un’ottica di destagionalizzazione e diversificazione dell’offerta, attraverso la valorizzazione integrata delle risorse territoriali, delle tradizioni e delle eccellenze enogastronomiche.

“L’avviso sui Percorsi Turistici 2026 conferma una scelta strategica precisa della Regione Campania: passare dalla logica dell’evento alla costruzione di destinazioni turistiche riconoscibili, competitive e capaci di attrarre visitatori durante tutto l’anno – ha dichiarato l’assessore al Turismo, alla Promozione del territorio e alla Transizione digitale, Vincenzo Maraio.

L’obiettivo non è soltanto finanziare manifestazioni, ma favorire processi di internazionalizzazione dell’offerta turistica campana, valorizzando le vocazioni autentiche dei territori e sostenendo percorsi di destagionalizzazione che rappresentano una delle grandi sfide del settore

Particolarmente significativa è la scelta di incentivare l’aggregazione tra Comuni in aree omogenee. È una visione che spinge i territori a ragionare come sistemi integrati e non come singole realtà in competizione tra loro.

Allo stesso modo, la collaborazione tra pubblico e privato rappresenta un elemento essenziale. Le reti territoriali, le imprese, gli operatori turistici, il mondo dell’enogastronomia, dell’artigianato e della cultura devono essere protagonisti di una strategia condivisa di sviluppo.

In questi mesi abbiamo costruito una programmazione coerente che va nella stessa direzione: dai PAD, dalle DMO all’Osservatorio regionale del Turismo, fino ai percorsi emozionali, enogastronomici e artigianali che contribuiranno a raccontare una Campania sempre più attrattiva e competitiva sui mercati nazionali e internazionali.

Vince la visione. Vince la programmazione. Vince la capacità di mettere a sistema identità, cultura, natura, tradizioni e innovazione. È questa la strada che stiamo percorrendo per rendere la Campania una destinazione turistica sempre più forte, moderna e riconoscibile nel mondo”.

Il programma prevede la selezione di proposte progettuali finalizzate alla costruzione di itinerari tematici e territoriali da parte dei Comuni, da realizzarsi nel periodo giugno 2026 – maggio 2027, promuovendo forme di collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati in un’ottica di sviluppo integrato e sostenibile del turismo regionale.

“E’ una notizia molto attesa dai Comuni campani. Nelle scorse settimane non erano mancate preoccupazioni, oggi arriva un provvedimento importante che offre certezze e consente agli enti locali di mettersi al lavoro, ha dichiarato nel corso della conferenza il presidente di Anci Campania, Francesco Morra.

Si tratta di una misura particolarmente significativa per le aree interne, per i piccoli Comuni e per le realtà montane che spesso dispongono di grandi patrimoni culturali, ambientali ed enogastronomici ma hanno bisogno di strumenti adeguati alla promozione per renderli attrattivi all’interno di circuiti turistici organizzati.

L’aspetto più interessante è la scelta di favorire aggregazioni territoriali e progettazioni condivise. È una visione che spinge i Comuni a lavorare per aree omogenee, mettendo insieme identità, risorse e vocazioni territoriali. Una strategia che consente di superare frammentazioni e localismi per costruire offerte turistiche più forti e competitive».

L’auspicio è che da questo bando nascano progetti di qualità, capaci di valorizzare il territorio in maniera integrata, coinvolgendo istituzioni, associazioni, operatori economici e comunità locali”.

Possono presentare domanda i Comuni non capoluogo di provincia della Regione Campania, esclusivamente in forma associata con altri Comuni contigui, individuando un Ente capofila responsabile della realizzazione della proposta progettuale.

La misura vale 10 milioni di euro.