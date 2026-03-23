Turismo in Campania, Conte: Serve una cabina di regia unica, rischio caos nella gestione

Una cabina di regia unica per il turismo in Campania, capace di coordinare strategie, comunicazione e gestione delle emergenze. È la proposta lanciata da Amedeo Conte, presidente di Sistema Trasporti Campania, che denuncia una gestione frammentata e inefficace del settore, con il rischio concreto di una crisi sistemica.

Una gestione senza visione unitaria

“Le sfide ordinarie e straordinarie che riguardano il delicato tema del turismo in Campania andrebbero gestite pensando con una sola testa, una visione a 360 gradi e facendo sì che nelle istituzioni e nelle amministrazioni ci siano competenze specifiche sull’argomento”, afferma Conte.

Secondo il presidente, una cabina di regia unica rappresenterebbe “l’unica risposta a una gestione frammentaria, iniqua e spesso inefficace”, che oggi costringe gli operatori del settore a muoversi tra decisioni diverse anche a pochi metri di distanza, oltre a fronteggiare crisi d’immagine che, a suo avviso, avrebbero potuto essere gestite meglio.

Il caso epatite e la comunicazione

Tra gli esempi citati, Conte richiama la gestione della recente emergenza legata all’epatite a Napoli.

“Si faccia caso a come è stata gestita la questione epatite a Napoli. Nessun argine alla disinformazione, nessun tentativo di frenare il danno reputazionale: al contrario, ordinanze allarmanti che hanno alimentato le paure e, di contro, zero campagne volte a informare correttamente cittadini e turisti e placare (e minimizzare) le ansie”.

Il confronto con Dubai

Conte sottolinea anche una differenza di approccio rispetto ad altri contesti internazionali:

“Se si tenesse conto davvero degli operatori del turismo, in ogni occasione un pensiero degli amministratori locali andrebbe rivolto a chi arriva in città. È una questione di forma mentis che ancora manca. Non voglio certo arrivare a un paragone azzardato con Dubai che ha saputo gestire la sua immagine durante una guerra. Ma quella consapevolezza, quella di dover tener conto anche dell’aspetto accoglienza in ogni scelta, c’è. In Campania, purtroppo, manca”.

Overtourism e rischio confusione

Il tema si inserisce in un contesto più ampio, legato all’overtourism e alla gestione dei flussi.

“Nel momento in cui parliamo di overtourism, di gestione dei flussi e di un sistema turistico integrato per l’intera Regione, non ha senso che alcune scelte comuni passino per la sensibilità e la competenza di ogni singola amministrazione”, spiega Conte.

La frammentazione, conclude, porta a regolamenti e stili comunicativi differenti da Comune a Comune, generando confusione non solo tra i turisti ma anche tra gli stessi operatori del settore.

“Un lusso che non possiamo permetterci come sistema dell’accoglienza e che porta a una diffusa confusione”.