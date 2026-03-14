Turismo, in Campania filiera da 5,5 miliardi di euro: 200mila imprese e oltre 3 milioni di lavoratori

Nel corso del confronto sono stati affrontati temi strategici per il futuro del turismo regionale: dall’importanza dell’America’s Cup come straordinario volano di visibilità internazionale, al valore della cucina italiana patrimonio UNESCO, fino al ruolo di Napoli come città sempre più centrale nel panorama culturale, sportivo e turistico del Mediterraneo. In questo scenario, Confesercenti Campania e il sistema Assoturismo hanno ribadito con forza “la necessità di rafforzare il dialogo tra imprese e istituzioni, promuovendo una collaborazione sempre più strutturata tra pubblico e privato”.All’incontro hanno preso parte i rappresentanti delle principali categorie del comparto turistico aderenti ad Assoturismo-Confesercenti: la presidente di AIGO (extralberghiero) Emanuela Augelli, il presidente di Confesercenti Sanità Alessandro Todoro, il coordinatore di Assoturismo Campania Marco Bottiglieri, il presidente di Federnoleggio Campania Antonio Pavone, la presidente di Federagit Campania Emilia Buonaventura, il presidente di Assoviaggi Campania Achille Lauro e la dottoressa Loredana Parisi, referente del comparto Destination Wedding Tourism Campania. All’incontro hanno, inoltre, preso parte autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale e accademico tra cui la professoressa Annamaria Colao, vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, il presidente della Fondazione ITS BACT Aniello Di Vuolo e il presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli.

Nell’ambito della fierain corso a Napoli,ha organizzato un convegno dal titolo ‘Campania: baricentro del turismo, benessere, sport e salute’ a cui hanno partecipato l’assessore al turismo della Regione Campania,e l’assessore al turismo della città di Napoli,Ad aprire i lavori è stato il presidente regionale e vicepresidente nazionale di Confesercenti,, che ha illustrato il ruolo delle categorie rappresentate e il peso economico del turismo nel sistema produttivo campano.“La Campania rappresenta oggi – ha detto il presidente Schiavo – una delle principali economie turistiche del Mezzogiorno e dell’intero Paese: con, un fatturato die una filiera che coinvolge, con più di, il turismo si conferma uno dei motori più dinamici di crescita economica e sviluppo territoriale”. “Un confronto indispensabile – ha detto ancora il presidente Schiavo – affinché la politica possa ascoltare le esigenze delle imprese e tradurle in politiche di sviluppo, capaci di sostenere la competitività del settore e valorizzare il patrimonio turistico della regione. L’obiettivo è chiaro: offrire ai visitatori che scelgono la Campania un’esperienza sempre più completa e autentica, fatta di accoglienza, cultura, eccellenze enogastronomiche e grandi eventi internazionali. Un percorso che consenta di consolidare l’attrattività del territorio e di rendere il turismo una leva sempre più determinante per l’economia locale e nazionale in vista dei numerosi appuntamenti internazionali che interesseranno il territorio a partire dall’America’s Cup e dai grandi eventi culturali e sportivi in programma”.