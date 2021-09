Turismo in Campania, incentivi regionali alle Pmi in crisi per il Covid: ecco il bando

Dalle ore 10 di venerdì 1° ottobre 2021 alle ore 10 di martedì 2 novembre 2021 sarà possibile presentare la domanda per partecipare al bando della Regione Campania per il settore turistico (pubblicato sul Burc n.79 del 9 agosto 2021) “Misura di sostegno alle Micro, Piccole e Medie imprese del sistema turistico campano colpite dalla crisi generata dal covid 19”.

In particolare, con l’Avviso “si intende sostenere interventi volti alla digitalizzazione, innovazione di processo e/o di prodotto, riposizionamento competitivo delle strutture ricettive e degli operatori dell’intermediazione dell’offerta turistica regionale, per stimolare la ripresa del turismo nel territorio regionale e generare conseguenti impatti positivi in termini di rilancio dell’economia e dell’occupazione…L’ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dell’Avviso è pari a euro 15.000.000,00. Le agevolazioni sono concesse nella forma di un contributo in conto capitale a copertura della spesa ammessa nella misura massima dell’60% e fino ad un massimo di euro 200.000,00”.

Le domande di agevolazione e la relativa documentazione devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma dell’Agenzia Regionale Campania Turismo, raggiungibile al link https://gare.agenziacampaniaturismo.it. Verranno valutate in ordine cronologico di presentazione. Per info: 347 0363703.

