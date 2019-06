Turismo in Campania, promozione eventi: contributi ai Comuni fino a 150mila euro

La Regione apre l’avviso pubblico per la selezione di eventi per la promozione turistica della Campania nel periodo giugno 2018-giugno 2019. L’obiettivo è quello di consolidare l’immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale e promuoverla in ambito nazionale e internazionale, valorizzando le risorse dei patrimoni diffusi anche delle aree interne.

La partecipazione al bando è riservata unicamente ai Comuni non capoluogo della Regione Campania, ciascuno dei quali potrà presentare esclusivamente un’unica proposta progettuale scegliendo tra la Linea 1 (forma singola) – che prevede un finanziamento massimo pari a 70mila euro; e la Linea 2 (in forma associata con minimo 6 (sei) Comuni partner ivi compreso il Comune capofila) – con un finanziamento massimo di 150mila euro.

La dotazione finanziaria complessiva del POC 2014-2020 linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” per il finanziamento del bando ammonta a 4,3 milioni di euro. I plichi chiusi e sigillati devono pervenire entro le ore 13.00 del 18 luglio 2018 agli uffici della “Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo – Centro Direzionale – Isola C5 – 80143 – Napoli.