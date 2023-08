ROMA (ITALPRESS) – Cresce la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia e degli italiani all’estero. A maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti dell’Italia è risultato in surplus di 2,3 miliardi, in lieve aumento rispetto allo stesso mese del 2022 e del 2019. È quanto emerge da uno studio di Bankitalia dal titolo “Statistiche sul Turismo Internazionale dell’Italia”.

fsc/gtr