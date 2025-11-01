Turismo, in montagna aumenti record per le tariffe degli skypass

Anche quest’anno gli appassionati della neve devono mettere in conto sensibili rialzi per le tariffe degli skipass, con tutti gli impianti delle più note zone italiane di montagna che hanno applicato ritocchi dei listini. Negli ultimi 4 anni gli aumenti arrivano al 38 per cento. Lo denuncia Assoutenti, che alla vigilia della riapertura della stagione sciistica ha realizzato un report mettendo a confronto le tariffe dal 2021 ad oggi. I prezzi crescono, analizza l’associazione, sia per gli abbonamenti stagionali, sia per il biglietto giornaliero. A Livigno ad esempio il biglietto dello skipass per un adulto, in alta stagione, aumenta dell’8,3 per cento rispetto allo scorso anno, +4,8 per cento al Sestriere e sugli impianti della Vialattea, +4,5 per cento presso il comprensorio del Civetta, +3,6 per cento negli impianti Dolomiti Superski e in quelli di La Thuile, +3,3 per cento a Cervinia, +3 per cento a Courmayeur. L’abbonamento stagionale rincara del +3,8 per cento negli impianti della Valle d’Aosta, +2,6 per cento sulle Dolomiti e al Civetta, +1 per cento a Livigno. Per un biglietto giornaliero si spendono dai 58 euro di La Thuile, uno dei più rinomati comprensori sciistici della Valle d’Aosta, ai 72 euro di Livigno, arrivando agli 86 euro degli impianti Dolomiti Superski. Per gli abbonamenti stagionali la spesa varia dai 965 euro ad adulto di Livigno ai 1.788 euro della formula Valle d’Aosta+Zermatt. Se però si confrontano le tariffe della stagione invernale 2025/2026 con quelle del 2021/2022 si scopre che i rincari degli skipass possono arrivare a sfiorare il +40 per cento, denuncia Assoutenti.