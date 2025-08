Turismo, in Sardegna contributi a fondo perduto per le guide turistiche

L’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna ha pubblicato una nota informativa sul bando, che sarà pubblicato entro la fine del mese di settembre 2025, per il rimborso delle spese sostenute dalle guide turistiche per il conseguimento di certificazioni linguistiche di livello almeno B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). La finalità di tale nota informativa è quella di fornire, per tempo, indicazioni precise sulle modalità per richiedere il rimborso a chi avesse già acquisito le certificazioni linguistiche ed, invece, per chi ancora non le avesse ottenute, di avere il tempo per poterle conseguire tempestivamente e poter così partecipare al bando per ottenere il rimborso delle spese sostenute. La misura è rivolta esclusivamente alle guide turistiche già iscritte al Registro Regionale alla data del 17 dicembre 2023, che risultino trasferite nell’Elenco nazionale delle guide turistiche in seguito all’entrata in vigore della Legge 190/2023. Il contributo sarà erogato a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Saranno rimborsati fino a 300 euro per ciascuna certificazione, con un massimo di due certificazioni linguistiche per richiedente. Le spese rimborsabili dovranno essere sostenute tra il 17 dicembre 2023 e la data di presentazione della domanda. Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite piattaforma regionale, con accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, secondo le modalità che saranno indicate nell’avviso.