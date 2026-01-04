Turismo, in viaggio per l’Epifania 5,3 milioni di italiani

Sono previsti 5,3 milioni di viaggiatori che si muoveranno durante le feste dell’Epifania, di cui 1 milione si rechera’ in destinazioni estere. Degli oltre 80% che resteranno in Italia, oltre 3 vacanzieri su 4 hanno gia’ pianificato la loro vacanza del periodo e piu’ della metà viaggera’ in coppia. Si allunga un po’, rispetto a Natale, la durata del soggiorno che sara’ di 3 o 4 pernottamenti. I viaggiatori soggiorneranno prevalentemente in alberghi e seconde case o ospiti da amici e parenti. Il 21% andra’ alla scoperta di citta’ d’arte, il 16% si concedera’ qualche giorno di relax in montagna. Trentino Alto Adige rimane la meta piu’ gettonata per le vacanze in montagna, seguita da Toscana e Sicilia. La spesa media a persona si attesterà sui 360 euro.