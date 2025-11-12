Turismo, Italia e Arabia Saudita rafforzano le relazioni





ROMA (ITALPRESS) – Potenziare le relazioni turistiche tra l’Italia e l’Arabia Saudita. Questo l’obiettivo della missione istituzionale del ministro del turismo Daniela Santanchè a Riad. I flussi sauditi in Italia, stando ai dati della Banca d’Italia, sono in crescita: nel 2024, si sono registrati 322 mila arrivi e 1,7 milioni di presenze, +65% sul 2023, per una spesa superiore al mezzo miliardo e un impatto economico complessivo stimato in 1,37 miliardi. La presenza italiana a Riad si configura come una vetrina internazionale per l’industria turistica nazionale, in un mercato che si distingue per dinamismo, capacità di investimento e apertura a nuove collaborazioni. L’iniziativa mira a posizionare il Bel Paese tra i principali interlocutori del turismo saudita, creando sinergie a lungo termine e promuovendo nuove opportunità per imprese, territori e lavoratori del settore. Per Santanchè “questo viaggio istituzionale rappresenta un passo strategico fondamentale per valorizzare le eccellenze italiane guardando a uno sviluppo sostenibile e competitivo dell’industria turistica nazionale”.

sat/azn