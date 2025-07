Turismo, Italia in cima alle prefenze dei Paesi di Asia e Pacifico

Cresce la domanda di turismo verso l’Italia da parte dei paesi dell’Asia-Pacifico. Lo rileva l’Enit sulla base dei dati presentati in occasione della fiera ILTM Singapore. Nei primi cinque mesi del 2025, infatti, gli arrivi aeroportuali in Italia da quest’area per soggiorni di almeno una notte sono cresciuti di circa il 10 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024, con un picco di passeggeri (83.400, ossia più 17,4 per cento) a maggio. La motivazione principale dei viaggi resta il turismo per vacanza e tempo libero, che rappresenta il 93,2 per cento degli arrivi (in crescita del più 10,3 per cento). I viaggi per lavoro costituiscono il restante 6,8 per cento, con un incremento del più 4,4 per cento.

Nel dettaglio, la Cina guida la classifica con oltre 94.700 arrivi (più 8,3 per cento e una quota del 32,6 per cento sul totale dell’area geografica), segue la Corea del Sud con 71.288 passeggeri (più 4,3 per cento e un’incidenza del 24,5 per cento), il Giappone registra 42.365 arrivi (più 14,9 per cento, pari al 14,6 per cento del totale), l’Australia segna un incremento del più 20,7 per cento con 31.915 passeggeri (11 per cento), l’India mostra una crescita del più 10 per cento con circa 22mila arrivi e una quota stabile al 7,6 per cento, la Thailandia si distingue per l’incremento più marcato pari al più 24,6 per cento, con 9.765 arrivi (3,4 per cento), l’Indonesia conta 4.947 passeggeri in crescita del più 22,6 per cento (1,7 per cento) mentre Singapore registra un lieve aumento dello 0,8 per cento, con 13.385 arrivi (4,6 per cento).