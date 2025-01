Turismo: Italia secondo Paese più desiderato dagli europei. Milano batte Roma

Il 2025, anno record per i ponti, l’Italia del turismo inizia bene ed è il secondo paese più desiderato dagli europei per iniziare l’anno, dopo la Spagna. Milano in primis, che, con Roma dove ha preso il via l’anno del Giubileo, è la meta più desiderata per la prima vacanza, da Capodanno all’Epifania. Secondo il motore di ricerca di voli e hotel jetcost.it, le ricerche di voli per la fine del 2024 sono aumentate, in generale, del 16%, mentre quelle di hotel del 19% rispetto alla fine del 2023. Ricerche nelle quali le mete italiane superano di gran lunga Portogallo, Francia e Regno Unito. Con Milano città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, britannici e portoghesi e la seconda da francesi, spagnoli e olandesi, che scelgono come prima meta italiana Roma. Milano è anche la 17esima città più desiderata al mondo per iniziare il nuovo anno. Sul podio per gli europei restano Parigi e Londra, seguite per questo inizio 2025 da Vienna.