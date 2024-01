Turismo, italiani sempre più amanti delle crociere: +28% nel 2013. Sul podio il porto di Civitavecchia, Napoli sesta

Nel 2023 c’è stato un notevole incremento del 28% delle prenotazioni delle crociere, segnando un nuovo record di interesse e partecipazione da parte dei viaggiatori italiani. E’ quanto risulta dal report annuale Crocierissime che evidenzia “la crescente popolarità delle crociere scelte sia da donne (52%) sia da uomini (48%) come opzione preferita per una vacanza”. L’analisi dell’età dei crocieristi italiani ha rivelato un pubblico incredibilmente dinamico, con una media di 41 anni e sette mesi. Nel particolare, il 61% dei passeggeri ha meno di 50 anni, con un significativo 25% concentrato nella fascia di età tra i 36 e i 50 anni. Questi numeri indicano chiaramente la tendenza di una clientela sempre più giovane. L’indagine ha inoltre evidenziato che sei crocieristi italiani su 10 preferiscono viaggiare in coppia, sottolineando il desiderio di creare momenti romantici e rilassanti e trasformare il viaggio in un’occasione per coltivare e rafforzare i legami affettivi. Il 28% opta invece per vacanze in famiglia, approfittando delle offerte a bordo pensate per soddisfare le esigenze di tutte le fasce d’età come le piscine e le aree gioco per bambini, le serate a tema e le attività di intrattenimento per adulti. La diversificazione dell’offerta è un elemento importante anche per chi organizza una crociera con amici (5%), ma il dato interessante riguarda chi decide di partire da solo: nel 2023 infatti il 7% ha prenotato per una crociera in solitaria, con un aumento del 2% rispetto allo scorso anno.

i porti: nel 2023 il porto di Civitavecchia si è guadagnato il primo gradino del podio per aver registrato il maggior numero di partenze (17%), seguito da vicino da Venezia (16%). Genova invece, che lo scorso anno era primo in classifica, scende al terzo posto con il 15% e va ad avvicinarsi a Savona che ottiene un significativo 11% e che, insieme a Genova, conferma ancora una volta la Liguria come regione per eccellenza dell'interesse crocieristico. Al quinto e al sesto posto si trovano infine Bari (6%) e Napoli (5%). Per quanto riguarda le destinazioni, il Mediterraneo Occidentale continua a dominare con il 41% delle prenotazioni, a seguire si trovano il Mediterraneo Orientale (27%) e il Nord Europa (4%). La durata media delle crociere preferita dagli italiani è di otto giorni e sette notti, e i mesi estivi sono i più gettonati, con il 13% dei passeggeri che nel 2023 ha scelto di partire ad agosto, seguito da un altro 13% a luglio e infine il 9% a settembre. Riguardo ai tempi di prenotazione, nel 2023 emerge un approccio variegato. Il 19% dei passeggeri ha prenotato la crociera con meno di un mese di anticipo, il 18% ha pianificato la vacanza con un mese di anticipo, mentre il 13% ha optato per una prenotazione con due mesi di anticipo. Un'altra novità riguarda