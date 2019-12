Turismo: Italianway, nel 2019 45 mila viaggiatori in ospitalità diffusa

Milano, 20 dic. (Labitalia) – Oltre 700 immobili gestiti quest’anno e 45mila ospiti per un volume di 26mila prenotazioni (130mila notti vendute). Numeri record che consentiranno ad Italianway di chiudere il 2019 con un forecast di 15 milioni di turn over a un tasso di crescita del +30,6% rispetto al 2018. E’ l’Ufficio Studi di Italianway, azienda fondata alla fine del 2014 da Davide Scarantino, direttore commerciale, e guidata dall’ad Marco Celani, a scattare la fotografia del turista che viaggia alla ‘italian way’ utilizzando l’ospitalità diffusa.

Si tratta di viaggiatori con età media 38 anni, con le donne leggermente più giovani degli uomini (37 a 39 anni) e una proporzione sostanzialmente identica (51% a 49%) a favore degli uomini. In generale, i viaggiatori più anziani, con una media di 62 anni, arrivano dai Paesi scandinavi mentre i Sudamericani sono i più giovani, con una media di 29 anni.

I viaggiatori Italianway provengono da ben 164 Paesi del mondo: gli Italiani rappresentano il 42% degli ospiti (in calo del 9% rispetto al 2018 visto che le aperture in 40 località italiane oltre Milano hanno innescato un maggiore afflusso di viaggiatori per lo più stranieri). A seguire, in ordine decrescente, Russi (6%), Francesi (4,54%), Americani (3,78%), Tedeschi (3,71%) e Britannici (3,35%) in netto calo, causa Brexit, rispetto all’anno precedente. In crescita Spagnoli (all’ottavo posto con il 2,37%) e Brasiliani al decimo con l’1,71%.

I viaggiatori del Kuwait sono quelli che spendono di più (3.500 euro in media per prenotazione), seguiti dai Neozelandesi che spendono in media 2.023 euro; gli Italiani (che si spostano non soltanto per turismo ma anche per trasferte sanitarie, oppure per questioni di studio o di lavoro) in media spendono 317€ per soggiorno ponendosi al centesimo posto rispetto alla spesa media per nazionalità che è globalmente di 531€ per prenotazione.

“Siamo molto soddisfatti – commentano il Founder di Italianway Scarantino e l’ad Celani – di quel che i nostri numeri documentati raccontano: abbiamo centrato gli obiettivi ambiziosi che ci eravamo prefissati ad inizio anno e vinto scommesse strategiche come il lancio del Progetto Partner in tutta Italia che, come un’onda lunga, non si ferma e sta conquistando sempre più proprietari e imprenditori del turismo desiderosi di portare a casa loro il modello Italianway”.

“Stiamo già lavorando alle prossime sfide con cui apriremo il 2020 continuando a perseguire oltre alla soddisfazione dei proprietari, che vedono i propri immobili recuperare valore perchè affidati a chi questo mestiere lo fa in maniera strutturata senza spazio per le improvvisazioni, quella dei nostri ospiti, la cui esperienza di soggiorno positiva è al centro del successo di Italianway”, concludono Scarantino e Celani.