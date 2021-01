Turismo, la Borsa Mediterranea di Napoli slitta al 28 maggio

Slittano le date di svolgimento della ventiquattresima edizione della BMT – Borsa Mediterranea del Turismo. Il salone napoletano riservato ai professionisti del turismo si svolgera’ nella sede storica della Mostra d’Oltremare da venerdi’ 28 a domenica 30 maggio con ingresso dai tradizionali padiglioni di viale Kennedy. “Quella del rinvio a maggio della BMT e’ una decisione presa dopo una attenta valutazione dell’andamento dell’emergenza sanitaria ed a seguito anche del confronto con i colleghi del tour operating – spiega l’amministratore di Progecta, Angioletto de Negri – Con gli espositori che gia’ hanno confermato la loro partecipazione e con quelli che stanno manifestando il loro interesse, si e’ concordato che il decollo del piano vaccini dovrebbe consegnarci a quell’epoca un quadro della situazione piu’ chiaro e piu’ sereno, con la possibilita’ di pianificare con maggiori certezze le attivita’ turistiche per l’imminente estate”.

BMT si svolgera’ in piena sicurezza e dara’ quindi ai partecipanti la possibilita’ di presentare le nuove programmazioni ad un mercato pronto a recepirle, unitamente ad un’utenza fortemente desiderosa di tornare a viaggiare come prima e piu’ di prima. “L’edizione numero 24 passera’ sicuramente alla storia perche’ ci vedra’ tutti coinvolti nella gestione di un mondo nuovo per il turismo, con un approccio piu’ moderno ed efficace – aggiunge de Negri – Sara’ il salone delle grandi emozioni nel rivederci nuovamente uniti, per fare rete, accogliere suggerimenti e spunti di riflessione, discutere nuove idee ed esplorare nuovi modi di comunicazione, scoprire nuovi legami e ritrovarci certamente piu’ pronti ad affrontare assieme la sfida del momento!”. Lo slittamento a maggio di BMT 2021 non comportera’ modifiche al programma dei workshop tematici, dei convegni e delle conferenze e sara’ implementato da diverse novita’ ideate proprio da de Negri in questi mesi di riposo forzato e di riflessioni. Le innovazioni saranno annunciate a breve, si tratta di novita’ rese possibili dall’unicita’ della BMT che sara’ probabilmente l’evento piu’ prossimo all’ attesa riapertura del mercato del turismo nazionale ed internazionale.