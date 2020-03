Turismo, la riscossa parte dalla Campania con l’iniziativa “Progetto Vacanze Italia”

Parte dalla Campania il “Progetto Vacanze in Italia”, per sostenere il turismo messo in difficoltà dall’emergenza Coronavirus. In Campania, secondo Confesercenti, gli operatori turistici, tra disdette e cancellazioni, hanno perso in pochi giorni 250milioni di euro, e con gli spostamenti fermi almeno fino al tre aprile, si prevedono perdite consistenti e problemi per i lavoratori del settore. Partendo da questi dati, e tenendo conto che il turismo contribuisce a circa il 13% del Pil italiano e rappresenta circa il 15% dell’occupazione totale del Paese, il sito www.heralditalia.it ha promosso il progetto il cui scopo è supportare concretamente gli operatori turistici, che potranno utilizzare gratuitamente la struttura messa a disposizione dal portale, che va dal Social Media Manager all’esperto Seo (Ottimizzazione per i motori di ricerca), dal commercialista al docente di management del turismo, per promuovere e rilanciare il proprio asset e convincere così i turisti a restare in Italia, provando a salvare quantomeno la stagione estiva. “Proveremo a rilanciare la scoperta del nostro territorio, convincendo le persone a restare in Italia per le vacanze” dice Salvatore Di Rienzo, giornalista ed ideatore del progetto insieme al ricercatore universitario Pasquale Sasso e al commercialista Angelo Delle Curti, tutti e tre del Casertano. Gli operatori potranno raccontare nella sezione viaggi del sito la loro storia di sacrifici e passione, le loro strutture ricettive, il territorio che li circonda, provando a raggiungere la più ampia platea social.