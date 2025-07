Turismo, l’appello della Fenailp: In Campania gli alberghi vanno riqualificati

Il turista moderno cerca esperienze curate, ambienti accoglienti, servizi digitali efficienti e personale formato. “Bellezza e storia non bastano più: il futuro del turismo campano dipende dalla capacità di offrire un’esperienza complessiva di qualità”, sostiene Fenailp Turismo che per questo chiede un “impegno concreto da parte della Regione Campania. Serve un piano organico di interventi, con risorse dedicate alla riqualificazione delle strutture alberghiere, soprattutto quelle a gestione familiare o indipendente, spesso escluse dai grandi flussi di finanziamento”. La proposta della Federazione Nazionale di rappresentanza di imprenditori e professionisti operanti in tutti i settori della micro, piccola e media Impresa, è chiara: “Aprire un bando regionale per la riqualificazione delle strutture esistenti, prevedendo contributi a fondo perduto e strumenti di credito agevolato; attivare voucher per la formazione continua degli operatori, puntando su sostenibilità, marketing esperienziale e competenze digitali; lanciare un programma regionale per l’innovazione e la digitalizzazione, che accompagni le PMI in un percorso strutturato di transizione tecnologica; istituire un sistema di rating regionale della qualità, che premi le imprese più innovative, sostenibili ed efficienti nell’accoglienza”. “Le parole del presidente De Luca in merito al fatto che la rete dell’ospitalità deve qualificarsi, sono pienamente condivisibili e vanno nella direzione che da tempo indichiamo come Fenailp Turismo, senza qualità non c’è futuro per il turismo campano – spiega Marco Sansiviero, presidente nazionale della Fenailp Turismo – Ma la qualità va sostenuta, finanziata e accompagnata. Chiediamo alla Regione un atto concreto: una nuova stagione di bandi per il miglioramento delle strutture alberghiere. Non è un costo, è un investimento strategico. Se i turisti atterrano e trovano strutture inadeguate, il danno è collettivo. Serve un piano regionale per l’accoglienza che metta al centro le imprese e la loro capacità di evolvere”.