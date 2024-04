Turismo, l’Atex al Comune di Napoli: Come gestire i “ponti” festivi, ecco le ragioni della nostra perplessità

“Turismo a Napoli…così non va”: a sostenerlo è l’Atex, l’associazione del turismo extralberghiero in una “nota di protesta costruttiva” trasmessa al Comune di Napoli. Gli autori della missiva – il presidente regionale Sergio Fedele e i vertici napoletani dell’Atex, Bernardo Amodio e Alessandra Perrella – evidenziano la loro “perplessità per la convocazione del 23 aprile trasmessa dall’assessore Armato ad altri assessori comunali e ad alcune associazioni della filiera turistica napoletana per discutere sull’organizzazione turistica per i prossimi ponti festivi”. “Per prima cosa dispiace – continua la nota – che siano state invitate alcune associazioni, escludendone altre. Ci chiediamo con quale logica si decida quali soggetti coinvolgere e quali no. Forza rappresentativa? Settore d’appartenenza? Capacità partecipativa e propositiva? Atex, ad esempio, non è stata invitata. Eppure l’assessore Armato sa perfettamente che dal primo giorno del suo mandato Atex ha trasmesso decine di proposte alcune delle quali il Comune ha ritenuto importante rendere operative, sa che recentemente Atex è stata l’unica associazione a partecipare attivamente nello stand del Comune di Napoli alla Bmt, e che Atex è in prima linea nel tentare di trovare soluzioni alla mancata regolamentazione del settore extralberghiero, così come sa che Atex ha dato la sua disponibilità a collaborare con il Comune per risolvere il problema della mancanza di personale necessario per attribuire il Codice Identificativo finalizzato a individuare le strutture abusive. Nonostante tutto ciò l’Atex, come altre importanti associazioni, non è stata invitata”.

“La seconda perplessità – prosegue la nota – è sulla tempistica perché si vuole affrontare la strategia per gli interventi da mettere in campo per organizzare al meglio l’accoglienza dei turisti durante i ponti di aprile e maggio. Assurdo procedere solo qualche giorno prima delle date di questi “ponti”. Era necessario, come avevamo chiesto, organizzarsi mesi fa. Il sindaco Manfredi ha recentemente dichiarato che Napoli ha nisogno di un Piano per il Turismo. Verissimo. Perché non si è perseguito questo obiettivo all’ inizio del Suo mandato?

Perché non si vuole coinvolgere chi ha dimostrato nei fatti di svolgere un efficace lavoro propositivo. Noi siamo sempre pronti a collaborare”.