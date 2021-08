Turismo: l’Estate soddisfa ristoranti e spiagge, non le città d’arte

Estate soddisfacente per piu’ della meta’ di bar, ristoranti e stabilimenti balneari. Rimaste in zona bianca in luglio e agosto, le regioni hanno beneficiato del “campo libero” che ha permesso l’arrivo di turisti anche stranieri e una ripresa ai servizi, che una loro volta potrebbe avere dato una bella spinta al pil. Per oltre il 60% la domanda turistica quest’anno e’ stata rivolta al mare (piu’ che nel 2020). Un’indagine di Fipe-Confcommercio rivela un luglio positivo: sei su dieci hanno risposto che e’ andato molto o abbastanza bene; per uno su quattro e’ stato sui livelli del 2020 (quando peraltro nel terzo trimestre il Pil ha fatto +16,1%) mentre poco meno del 20% lo ha bocciato, fra cui Venezia, Verona, montagne bellunesi ed entroterra abruzzese. Andamento come a luglio 2020 a Roma,Napoli, Firenze, Valle d'Aosta e Valtellina. Agosto "molto positivo" per il 15,6% del campione di ristoratori e gestori di bar e spiagge, con "ottime performance" sulla costiera ligure e adriatica, in Salento e Sicilia orientale. Andamento come nel 2020 per il 25% del campione consultato in particolare nel Nord della Sicilia, Sud della Sardegna, costa laziale e montagne bellunesi. Nel resto delle principali destinazioni turistiche (spiaggia, montagna e lago) giudizio "positivo" per il 46,9% dei gestori. E' tornato il turismo straniero soprattutto nelle localita' di mare e dei laghi, spiega Fipe-Confcommercio mentre le citta' d'arte soffre per una ripresa ancora modesta. Su quanta “colpa” abbia il Green pass nel frenare il turismo, il campione si divide piu’ o meno a meta’, sulla base della disponibilita’ o meno di spazi all’aperto. Il Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe-Confcommercio e che rappresenta 30.000 imprese dice che l’estate 2021 e’ partita sottotono ma poi ha visto una accelerazione in agosto. Ancora pochi i turisti d’Oltreoceano e d’Oltremanica, mentre c’e’ stato “il ritorno di tedeschi e francesi, con benefici per tutte le regioni”.