Turismo: mare e montagna in ripresa, ma città d’arte mezze vuote

Segni di vita da mare e montagna, ma turisti dimezzati nelle città d’arte. Lo rileva un’indagine realizzata dal Centro studi turistici (Cst) per Assoturismo Confesercenti sulla disponibilità di camere sui maggiori portali online per il fine settimana del 18 e 19 luglio. Nel weekend “le località balneari e montane tornano a veder crescere i flussi di visitatori, ma le mete culturali rimangono in crisi, con solo il 51% delle stanze disponibili prenotate”. A soffrire sono soprattutto Roma e Firenze, dove poco più di un terzo della disponibilità (36%) risulta prenotato. Male anche Napoli (38%) e Venezia (42%); un po’ meglio fanno Palermo (45%), Milano (46%) e Bologna (49%). Risultati superiori alla media delle altre città d’arte, anche se comunque insoddisfacenti, per Perugia (54%) e Matera (55%). La crisi delle città d’arte è dovuta principalmente alla mancanza del turismo straniero, “che in media durante la stagione estiva vale circa il 68% delle presenze”. Secondo le stime di Assoturismo-Cst, nel trimestre estivo 2020 “nelle sole Roma, Venezia, Firenze, Milano e Napoli ci saranno circa 8,5 milioni di presenze in meno rispetto allo stesso periodo del 2019”. A parte lo stop al turismo straniero, “l’emergenza sanitaria ha in generale modificato le scelte degli italiani in tema di viaggi. E pure se non ha frenato del tutto il desiderio di vacanza, si conferma la tendenza a spostamenti brevi, di due o tre notti, scegliendo località prevalentemente marine o montane, possibilmente di breve raggio”. Così anche per il fine settimana “le destinazioni balneari sono le più gettonate, con un tasso di occupazione del 70% della disponibilità, mentre l’occupazione nelle strutture delle località di montagna si attesta sul 68% e quelle lacuali segnano un tasso medio del 66%. Numeri in risalita, anche se ancora molto lontani dai valori realizzati negli anni scorsi (per il balneare superiori al 90%)”. Le altre tipologie di destinazione “non mostrano invece segnali di ripresa, con le località termali e collinari che mostrano percentuali di occupazione (49%) ancora più basse delle città d’arte”.