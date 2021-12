Turismo: Misiani (Pd), ‘stupore per strane polemiche a fine manovra’

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Sta proseguendo in questi giorni il confronto con il Mef per individuare soluzioni adeguate a fornire strumenti per sostenere il settore del turismo, colpito nuovamente dalla pandemia e dall’aumento dei contagi. Sorprende quindi che solo oggi, con la legge di bilancio ormai in via di approvazione definitiva, alcuni rappresentanti della maggioranza si ricordino che è in scadenza la Cig Covid messa a disposizione anche del settore del turismo”. Così in una nota Antonio Misiani, responsabile Economia e Finanze nella Segreteria del Pd.