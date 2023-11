Turismo montano, alla Bitm di Trento il tema centrale è la destagionalizzazione

Si terrà a Trento, da martedì al 17 novembre, la 24esima edizione della Bitm, Borsa internazionale del turismo montano, con focus sulla destagionalizzazione. “Un turismo a quattro stagioni” è infatti il tema scelto per l’edizione 2023 delle giornate dedicate al turismo della montagna, promosse da Confesercenti. Tra gli ospiti l’attore Neri Marcorè e la presidente nazionale di Confesercenti, Patrizia De Luise, che taglierà il nastro della manifestazione. “Di destagionalizzazione ne parliamo forse da troppo tempo – dice Mauro Paissan, presidente di Confesercenti Trentino -. Più o meno da 20 anni, un’era geologica al giorno d’oggi. Ciò significa che se continuiamo a parlarne è un tema centrale e fondamentale per il futuro del turismo. Ma la soluzione concreta non è ancora arrivata”.