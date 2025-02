Turismo: Napoli all’ITB di Berlino per rafforzare il legame con il mercato tedesco

Napoli punta sul mercato tedesco per attrarre nuovi turisti. Dopo la presenza a Monaco, alla F.re.e, l’assessorato al Turismo del Comune di Napoli assieme alla sua DMO, punta all’Itb di Berlino, la più grande fiera globale del turismo, in programma dal 4 al 6 marzo. L’obiettivo è consolidare la posizione di Napoli sul mercato tedesco offrendo un’esperienza completa: dalla cultura alla gastronomia, dallo shopping, anche di lusso, fino alle avventure esperienziali. La Germania, d’altronde, ha già dimostrato un forte legame con la città. Il 2023 è stato un anno cruciale con il Paese al quarto posto per presenze straniere in città e una permanenza media di 5 notti nelle strutture ricettive. Questo dimostra che i turisti tedeschi non solo visitano Napoli, ma scelgono di restare più a lungo, per immergersi nell’atmosfera unica della città. Inoltre, Napoli è diventata la terza destinazione preferita dai tedeschi in Italia per arrivi aeroportuali, subito dopo Roma e Milano. Il 3% dei L’assessorato sta lavorando da tempo con la DMO attraverso strategie mirate attraverso uno studio delle esigenze dei viaggiatori, migliorando l’offerta turistica e l’accoglienza, puntando anche su forme di collaborazioni utili come quella avuta con i fotografi Landmarker avviata a novembre e che ha prodotto suggestive immagini che raccontano l’autenticità e la bellezza della città. Altro aspetto è la crescente preferenza dei turisti tedeschi per esperienze di lusso: hotel esclusivi con vista sul Vesuvio, tour privati tra le bellezze storico-artistiche e le eccellenze enogastronomiche locali. “Per rispondere alla crescente domanda, Napoli sta investendo in generale verso un’accoglienza sempre più efficiente e personalizzata. Gli info point turistici passeranno da 4 a 7, garantendo un’assistenza capillare in tutta la città. Gli operatori, formati anche grazie a programmi di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con le università locali, sono pronti ad accogliere i turisti con professionalità e un sorriso, offrendo consigli su misura per scoprire angoli nascosti e itinerari autentici. Napoli continua così il suo cammino di crescita turistica, rafforzando il legame speciale con i visitatori tedeschi e posizionandosi come una delle mete più ambite d’Italia”, ha aggiunto Armato.