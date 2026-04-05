Turismo, Napoli regina di Pasqua con 400mila visitatori in città: boom di italiani

Se a Pasqua 2025 l’occupazione delle camere aumentò di poco l’80%, quest’anno, ad oggi, su un campione dell’associazione albergatori, si è raggiunto nel capoluogo campano il 78,73%. Segnali in crescita, dunque, per il turismo a Pasqua. Lo confermano anche i dati regionali. Il centro studi di Confesercenti Campania ha stimato un’affluenza di circa 600mila turisti, dei quali 400mila a Napoli. Nel solo mese di aprile, la città arriverà a quasi 2 milioni di presenze turistiche, un dato quasi raddoppiato rispetto al 2025 a riprova di una crescita costante e strutturale del comparto.

Il trend annuale, del resto, è di un aumento del 10/15% del turismo rispetto al 2025, con un incremento di quello internazionale (oltre il 55% del totale presenze) e una permanenza media di 2,5/3 notti. Tanti i turisti italiani, di più di quelli stranieri bloccati dall’effetto guerra, che in città sono arrivati soprattutto con le crociere ma anche con i collegamenti aerei. Basti pensare che, secondo una stima di Confesercenti, sono in arrivo all’aeroporto Capodichino di Napoli ben 4.189 voli per il solo mese di aprile. Incuriositi dai riti della tradizione come dal cibo tipico delle festività pasquali, dal casatiello alla pastiera di grano, i turisti stanno in queste ore affollando soprattutto le strade del centro storico, ma tanti anche il largo Maradona per l’immancabile selfie davanti al murales dedicato all’intramontabile pibe de oro. Intanto la task force interassessoriale del Comune di Napoli ha predisposto, fino a martedì 7 aprile, un articolato programma di servizi straordinari volto a garantire il potenziamento dell’accoglienza, pulizia e igiene delle strade, ordine pubblico ma anche sicurezza, mobilità pubblica e viabilità.

Si potrà passeggiare a 40 metri di altezza sul tetto dellae ammirare così, a 360 gradi, il panorama dell’intera città,. Ma si potrà anche perdersi nel giardino romantico de, appena riaperto dopo un lungo restauro, o incantarsi davanti alle opere del museo Mann come degli altri siti il cui ingresso sarà gratis in occasione della prima domenica del mese. Le feste di Pasqua, a Napoli, si presentano sotto i migliori auspici e i dati parlano chiaro.secondoe l’osservatorio turistico del Comune di Napoli. Per Federalberghi,soprattutto del mercato italiano, negli ultimi giorni c’è stato un netto recupero di presenze, tanto da raggiungere i valori dello scorso anno.