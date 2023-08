Turismo, Napoli unica città italiana nella top 5 delle mete europee preferite dai passeggeri di Flixbus

Napoli è l’unica città italiana nella top 5 delle mete europee di mare preferite dai passeggeri di FlixBus: lo rivela un’analisi dell’operatore, che ha puntato anche sul capoluogo partenopeo per la sua nuova campagna integrata, intitolata “More life in real life”, incentrata sui viaggiatori e sulle loro esperienze. La campagna, in onda fino a dicembre, è fondata sulla programmazione di uno spot in quattro formati girato fra alcuni luoghi iconici d’Italia, tra cui Napoli. I video sono stati prodotti senza sceneggiatura e hanno coinvolto persone comuni in veri viaggi fatti con FlixBus. Lo spot è programmato su 26 canali dei gruppi Mediaset, Sky Italia e Discovery Italia, su social media e su piattaforme come Netflix, YouTube e Twitch, e viene trasmesso in luoghi di grande afflusso in dieci città italiane.