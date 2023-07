Turismo, nasce il tour operator dei cinquantenni

Se i 50enni della passata generazione trascorrevano le loro giornate alle prese con i nipoti, i 50enni di oggi sono spesso single, frequentano le palestre, hanno il culto del corpo e del tempo libero, “coltivano” emozioni.

D’altra parte, essere giovani è non lasciarsi piegare dai condizionamenti della società. Ed è proprio questa le premessa esistenzialista che ha portato alla nascita di Adelante+ (www.viaggi-adelante.it), spin-off di Vamonos-Vacanze.it, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo.

Ma a pesare sono state anche valutazioni oggettive legate ad un mercato decisamente dinamico e fiorente, quello del turismo “senior” in una fascia di età ideale compresa tra i 48 ed i 62 anni.

E sono infatti gli over 50 a viaggiare ed a spendere di più: hanno più tempo e più denaro, possono raggiungere un ventaglio più ampio di destinazioni, prenotare hotel a 5 stelle, imbarcarsi su navi extra-lusso o immergersi nelle acque termali di una spa in alta quota”, sottolineano gli ideatori di Adelante+.

Quali sono le loro priorità in quanto a viaggi? Nella sua analisi di mercato Adelante+ ha rilevato che il 68 per cento del target di riferimento predilige la flessibilità (la possibilità di cancellare il viaggio senza eccessive complicazioni o penali), il 62 per cento l’ampiezza del bouquet di scelta delle destinazioni ed il 58 per cento la possibilità di socializzare con altri viaggiatori della stessa fascia d’età.

Poi ancora, al momento di scegliere, gli over 50 guardano all’affidabilità degli operatori (56 per cento), al tema della sostenibilità (53 per cento) preferendo viaggi “responsabili” che non solo non impattino sull’ambiente ma che consentano anche lo sviluppo delle comunità locali, all’apprendimento di nuove abilità e conoscenze (52 per cento) —dai corsi di cucina alle lezioni di ballo, dall’equitazione al deltaplano passando per i tour storici delle località visitate— ed al fattore prezzo (42 per cento).