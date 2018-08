Turismo, nel 2017 gli stranieri spendono 38 mld in Italia

In Italia nel 2017 i turisti stranieri hanno speso 38 miliardi e 343 milioni di euro con in testa Lazio (6.916 milioni), Lombardia (6.461 euro) e Veneto (5.908 milioni). I dati emergono dall’Osservatorio Best and Fast Change, società fiorentina tra i principali cambiavalute d’Europa, che ha elaborato i numeri della Banca d’Italia. Dunque Roma, Milano e Venezia, capoluoghi delle regioni sul podio, restano – si legge in un comunicato – faorite dai turisti internazionali insieme a Firenze e Napoli: la Toscana e la Campania, non a caso, si piazzano al quarto e al quinto posto della classifica con giri d’affari rispettivamente di 4.352 milioni e di 2.173 milioni. Secondo la rilevazione di Best and Fast Change, che ha appena aperto due nuovi uffici in piazza della Signoria a Firenze e uno nei pressi de La Rambla a Barcellona (Spagna), la maglia nera va al Molise con soli 14 milioni di euro spesi dai turisti.