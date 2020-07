Turismo, oltre 40 mila arrivi a Ischia e Procida nell’ultimo weekend. Ma pesa l’assenza degli stranieri

Weekend con numeri in forte ascesa per il turismo ad Ischia e Procida: secondo i dati ufficiali delle capitanerie di porto isolane sono sbarcate 30.000 persone ad Ischia e 10.400 a Procida con una aumento, per l’isola verde, del 20% rispetto al precedente fine settimana. Le due isole si confermano tra le località turistiche campane preferite dai turisti che le scelgono però per vacanze brevi: due terzi degli ospiti sbarcati ogni fine settimana ripartono infatti entro la domenica sera, un trend che penalizza fortemente molti operatori turistici. I numeri dell’estate post covid restano lontani da quelli abituali: ad Ischia infatti mancano all’appello 12.000 arrivi rispetto allo stesso weekend del 2019 ed a Procida oltre 3.000. Pesa per entrambe l’assenza degli ospiti stranieri oltre che dei connazionali residenti nelle regioni più colpite dal coronavirus: mancano infatti tedeschi, cechi e russi per Ischia ed americani, russi e francesi per Procida.