Turismo open air, 32 milioni per le aree di sosta

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero del Turismo ha pubblicato il regolamento per l’erogazione delle risorse finalizzate alla valorizzazione del turismo all’aria aperta, nell’ambito del Fondo da 32 milioni. Destinatari della misura sono i Comuni italiani che soddisfano due requisiti: popolazione non superiore ai 20 mila abitanti; disponibilità di aree di pubblica utilità per il quale è richiesto il finanziamento. Possono accedere allo stanziamento anche quei Comuni che, in assenza del primo requisito, ospitano annualmente eventi ricorrenti o grandi eventi a cui è attesa la partecipazione di almeno 20 mila persone; o presentano progetti per la costruzione di aree di sosta sul territorio comunale entro 15 km da un cammino storico o religioso. Per il ministro del turismo Daniela Santanchè si tratta di “un’azione concreta con cui supportare un segmento turistico in forte ascesa, sul quale era necessario investire per colmare il divario con i principali competitor europei”. Il contributo massimo ammonta a 6 mila euro per ciascuna piazzola, 3600 euro in caso di riqualificazione di aree di sosta esistenti.

sat/mrv