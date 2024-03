Turismo, ParkingMyCar Alla Bmt di Napoli: Grande interesse per la sosta digitale

Tre giorni intensi alla Borsa Mediterranea del Turismo per ParkingMyCar, la start up umbra attiva in Italia nell’ambito di prenotazione e pagamento della sosta nelle città e presso porti e aeroporti. La manifestazione organizzata dal 14 al 16 marzo alla Mostra d’Oltremare a Napoli ha raccolto i più importanti player del turismo nazionale ed internazionale, delineando e anticipando le tendenze per il futuro. “Abbiamo portato in fiera il nostro know how e le nostre potenzialità per espanderci ulteriormente nel segmento turistico – spiega Andrea Mazzoni, Chief Commercial Officer di ParkingMyCar – spiegando ai futuri partner l’importanza di abbinare i nostri servizi alle loro proposte. Compagnie aree, di navigazione e agenzie di viaggio stanno comprendendo i vantaggi dell’offrire ai propri clienti, oltre al classico ‘pacchetto’ vacanza, anche delle opzioni di sosta strategiche e funzionali alla programmazione dei propri viaggi con maggiore tranquillità. Il 2024 – aggiunge Mazzoni – sarà per ParkingMyCar un anno di grande crescita, come già testimoniano le partnership sigliate con Aci, Aeroitalia, Fiavet: la Borsa Mediterranea del Turismo ci ha offerto nuove opportunità dimostrando che la digitalizzazione del processo di sosta e la mobilità sostenibile agganciata all’innovazione digitale, oltre ai benefici ambientali che apportano, rappresentano segmenti di mercato molto promettenti”.