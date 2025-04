Turismo, Pasqua da tutto esaurito a Napoli, Sorrento, Amalfi e isole

Pasqua da tutto esaurito in gran parte delle località turistiche della Campania: Napoli, la Penisola sorrentina, le isole del Golfo, la Costiera amalfitana e Salerno registrano un picco importante di prenotazioni già confermate anche per i prossimi ponti, vanno bene anche le aree interne con un dato sorprendente anche di Caserta, Irpinia e Sannio. “Si tratta di un test significativo per il nostro settore, malgrado le condizioni metereologiche variabili, sono tanti i flussi turistici soprattutto stranieri ed italiani che stanno raggiungendo le nostre destinazioni”, ha detto ha detto il presidente Abbac, Agostino Ingenito.

“Auspichiamo che il trend possa continuare, anche se non mancano preoccupazioni per l’attuale congiuntura geopolitica ed economica internazionale. Alle autorità locali competenti chiediamo rassicurazioni per garantire sicurezza, decoro e mobilità su tutto il territorio”, ha concluso il presidente dell’Associazione Bed&Breakfast affittacamere case vacanze.