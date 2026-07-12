Turismo: per le vacanze il 48% degli italiani resta nel Paese e il 42% sceglie l’estero

La Puglia conquista il primo posto nella classifica delle regioni italiane più desiderate per l’estate 2026, raccogliendo il 10,4% delle preferenze nazionali e facendo registrare una crescita del 14% rispetto al 2025. A brevissima distanza segue la Sicilia, con il 10% delle preferenze e un incremento dell’11,5%. Terza la Sardegna, scelta dal 9,2%, con una crescita del 9,2%. Le prime tre regioni concentrano quindi complessivamente il 29,6% delle preferenze per le vacanze in Italia: quasi tre vacanzieri su dieci che scelgono il territorio nazionale guardano dunque a Puglia, Sicilia o Sardegna. Alle loro spalle si collocano la Campania, con l’8,1% delle preferenze e una crescita dell’8,8%, l’Emilia-Romagna con il 7,5% (+5,2%) e la Toscana con il 6,6% (+6%). Ma alcuni dei dati più significativi arrivano dalle regioni che crescono più velocemente. La Calabria mette a segno un +12,5%, seconda migliore performance nazionale dopo la Puglia, mentre Abruzzo (+9,5%), Marche (+7,8%), Trentino-Alto Adige (+7,2%) e Molise (+6,9%) mostrano come la domanda si stia progressivamente allargando anche a destinazioni diverse dai grandi poli tradizionali. ‘Il dato più interessante non è soltanto la leadership della Puglia, ma la crescita di territori che riescono a combinare bellezza, autenticità e maggiore sostenibilità economica- spiegano gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it- Il turista italiano del 2026 non cerca necessariamente la destinazione meno costosa: cerca quella in cui percepisce di ricevere il maggior valore possibile per ciò che spende’.

Scendendo nel dettaglio delle 30 destinazioni italiane analizzate, il Salento conquista il primo posto assoluto con un indice di preferenza pari a 100 punti, una permanenza media stimata di 7,9 notti e una spesa di circa 1.450 euro per persona. ‘Rispetto al 2025, l’interesse cresce del 13,5%’ sottolineano gli esperti di Vamonos Vacanze. Al secondo posto si colloca la Sicilia orientale, con un indice di 98 punti, 8,3 notti di permanenza media, una spesa individuale di circa 1.480 euro e una crescita del 12%. Terza la Costa Smeralda e la Gallura, con un indice di 96 punti. Qui la spesa media raggiunge i 2.150 euro per persona, la più elevata tra le prime posizioni della graduatoria nazionale, con una permanenza media di 7,5 notti e una crescita dell’8%. Seguono la Riviera Romagnola, con 93 punti e una spesa media di 1.080 euro; il Golfo di Napoli e le isole, con 92 punti e 1.720 euro; la Toscana costiera, con 89 punti e 1.580 euro; e la Costa degli Dei in Calabria, che con un indice di 87 punti registra soprattutto una crescita del 15% rispetto al 2025. Proprio la Costa degli Dei rappresenta una delle maggiori sorprese italiane: con una spesa media stimata di 1.120 euro e otto notti di soggiorno, riesce a combinare elevata attrattività e competitività economica.

Tra le altre destinazioni in forte crescita emergono il Salento (+13,5%), la Sicilia orientale (+12%), la Sicilia occidentale (+11%), il Cilento (+10,5%), la Costa dei Trabocchi (+10%), il Gargano (+9,5%) e il Sud Sardegna (+10%).

Tra chi sceglie di trascorrere le vacanze fuori dall’Italia, la Grecia domina la classifica con il 12,5% delle preferenze estere, un indice di attrattività di 100 punti, una permanenza media di 8,1 notti e una spesa individuale stimata di 1.460 euro. La crescita rispetto al 2025 è del 9,5%. Seconda la Spagna, con il 10,8% delle preferenze, 7,8 notti di permanenza media e una spesa di 1.530 euro per persona. La crescita annuale è del 6,8%. La vera sorpresa è però l’Albania: terza con il 7,2% delle preferenze internazionali, registra un incremento del 18%, il più elevato tra tutte le 50 destinazioni estere analizzate. Con una spesa media di circa 980 euro per 7,4 notti, è anche una delle mete economicamente più competitive della parte alta della classifica. Quarta la Croazia, con il 6,8% delle preferenze e una crescita del 10,5%, seguita dalla Tunisia, scelta dal 5,9% e in aumento del 14%. L’Egitto raccoglie il 5,6% delle preferenze estere, con una spesa media di 1.260 euro, mentre il Portogallo si attesta al 4,3% e la Turchia al 4%. ‘Le prime otto destinazioni – Grecia, Spagna, Albania, Croazia, Tunisia, Egitto, Portogallo e Turchia – concentrano complessivamente il 57,1% delle preferenze di chi sceglie l’estero’ sintetizza il tour operator Vamonos Vacanze.