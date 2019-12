Turismo: Portogallo eletto ‘Migliore destinazione turistica del mondo’

Roma, 4 dic. (Labitalia) – Il Portogallo è stato eletto ‘Migliore destinazione turistica’ del mondo per il terzo anno consecutivo dai World Travel Awards, durante una cerimonia avvenuta nei giorni scorsi, a Muscat, in Oman. Il riconoscimento è stato assegnato per la prima volta al paese nel 2017, ed è stato rinnovato poi nel 2018 e nel 2019. Già durante il mese di giugno, il Portogallo era stato premiato come migliore destinazione turistica in Europa per il terzo anno consecutivo, in una cerimonia tenutasi a Madeira.

Per il segretario di Stato per il Turismo, Rita Marques, “questa notizia conferma nuovamente il fatto che il Portogallo è la migliore destinazione turistica del mondo”. “È un onore aver ricevuto questo premio, che distingue l’eccellenza del Portogallo e dei portoghesi e, allo stesso tempo, ne aumenta le responsabilità. Tutti noi, infatti, dobbiamo continuare a lavorare per rafforzare e incrementare il ruolo internazionale del Portogallo”, ha aggiunto.

Oltre al Portogallo, altri paesi che hanno ricevuto questo premio sono: Brasile, Colombia, Costa Rica, Dubai, Grecia, India, Indonesia, Giamaica, Kenya, Malesia, Maldive, Mauritius, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Sud Africa, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti e Vietnam.

Non solo. Per il terzo anno consecutivo, il Turismo del Portogallo è stato premiato ‘Miglior Ente ufficiale del turismo nel mondo’ in occasione dei World Travel Awards.

“Il fatto che sia il terzo anno consecutivo che l’Autorità nazionale del turismo riceve il riconoscimento ‘Migliore del mondo’ – afferma il presidente del Turismo del Portogallo, Luís Araújo – non è altro che la testimonianza del successo della Strategia turistica 2027 e l’impegno di questo organismo per il perseguimento degli obiettivi stabiliti. Ci congratuliamo in modo particolare con tutti i dipendenti di Turismo del Portogallo per essere in grado di guidare il turismo del futuro e mostrarsi all’altezza di questa sfida, posizionando il Portogallo come destinazione turistica di eccellenza”.

I premi vinti dal Portogallo non finiscono qui: Lisbona è stata proclamata ‘Migliore città nel mondo per un city break’, Madeira si aggiudica il premio ‘Migliore destinazione insulare nel mondo’ e Passadiços do Paiva è la ‘Migliore attrazione turistica nel mondo’ per quanto riguarda il segmento avventura, per un totale di oltre dodici premi. Considerati gli ‘Oscar’ del turismo, i World Travel Awards sono assegnati da professionisti del settore su scala globale, da 1993, riconoscendo e valorizzando il lavoro svolto nel settore del turismo, al fine di stimolare la competitività e la qualità del turismo.