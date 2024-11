Turismo, progetti innovativi delle Pmi: contributi Ue per transizione green e digitale

Il progetto Smarties for SMEs, finanziato dal Programma per il Mercato Unico, ha lanciato il bando per progetti innovativi a sostegno delle PMI del settore turistico stabilite in Italia Grecia, Portogallo (regione di Madeira), Slovenia e Cipro (i paesi partner del progetto SMARTIES for SMEs).

Il bando, aperto fino al 24 gennaio 2025 finanzierà fino a 75 progetti innovativi caratterizzati da creatività, sostenibilità a lungo termine e potenzialità di replicabilità che si concentreranno su almeno una delle seguenti aree tematiche:Transizione verde e digitale (progetti e soluzioni innovative per la doppia transizione verde e digitale delle PMI del turismo, favorendo la resilienza e la sostenibilità dell’ecosistema turistico europeo); Turismo rigenerativo (progetti e soluzioni innovative che promuovano un’offerta turistica rispettosa dell’autenticità del territorio e che contribuiscano al benessere delle comunità locali); Sinergie tra l’ecosistema turistico e l’ecosistema agro-industrale (progetti che sviluppino la sinergia fra i due ecosistemi, con particolare attenzione alla promozione della Dieta Mediterranea come modello di sostenibilità alimentare nel settore del turismo).

I progetti possono essere presentati da singole PMI del settore turistico; partenariati tra almeno 2 e massimo 4 PMI del settore turistico dello stesso Paese; partenariati tra almeno 2 e massimo 4 partner dello stesso Paese che comprendano almeno 1 PMI turistica e 1 organizzazione pubblica o privata strumentale alla realizzazione del progetto

Ogni progetto riceverà una somma forfettaria di 25.000 euro e beneficerà di un tutoraggio e un supporto personalizzato per 15 mesi da parte dell’Organizzazione di supporto al turismo (BSO) del suo Paese (per l’Italia è la Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, il partner italiano del progetto).

Ogni BSO selezionerà e offrirà tutoraggio ad almeno 9 progetti.