Turismo, prove di intesa tra Italia e Spagna sui temi strategici

Italia e Spagna sempre più vicine. Viaggiano sempre più all’unisono le due competitor che programmano il futuro turistico in sinergia. E’ la mission della presidente di Enit Spa Alessandra Priante che sta incontrando in queste ore Rosana Morillo, segretario di Stato per il Turismo spagnolo e Miguel Sanz, direttore generale dell’Ente di promozione turistica Turespaña. È la prima volta che i vertici dei due Enti si incontrano, un’opportunità per rafforzare progetti, collaborazioni e interessi condivisi. Un punto di partenza per muoversi verso un turismo più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. “L’apertura del dialogo tra i due Paesi è fondamentale per capitalizzare sulle risorse e le attrattive di entrambi, creando un’offerta turistica unica e competitiva a livello internazionale. Solo attraverso la collaborazione e la condivisione di conoscenze e best practices, Italia e Spagna possono sfruttare appieno il loro potenziale turistico e offrire ai viaggiatori un’esperienza indimenticabile. Siamo entusiasti di vedere cosa questa collaborazione porterà e siamo fiduciosi che porterà a risultati straordinari per entrambi i Paesi” commenta Priante.