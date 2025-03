Turismo, quasi 1,7 milioni per il piano di promozione della Via Francigena

È stato presentato a Fa’ la cosa giusta’ (Fiera Milano 14-16 marzo) il piano di promozione della Via Francigena sostenuto dal ministero del Turismo. Nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione il ministero ha erogato in favore della Regione Lazio, in qualità di ente capofila e soggetto attuatore del Piano di comunicazione e promozione dell’intervento, quasi 1,7 milioni di euro, stanziamento che rientra nei 3,8 milioni di euro complessivi di dotazione della Scheda 33 “Via Francigena – Azioni trasversali”. “La Via Francigena si conferma un itinerario di primaria importanza nel panorama turistico nazionale e internazionale – ha dichiarato la ministra del Turismo Daniela Santanchè -. I dati più recenti registrano una crescente attrattività, con pellegrini provenienti da ben 50 nazioni diverse, evidenziando la sua dimensione globale e interculturale”. “Particolarmente significativo – ha aggiunto – è l’interesse delle giovani generazioni, con oltre il 20% dei camminatori under 25, a testimonianza della sua capacità di intercettare motivazioni diverse, dalla spiritualità alla ricerca di esperienze autentiche”. Durante la sua visita in Fiera la ministra ha lasciato anche una dedica sul Muro dello stand della via Francigena scrivendo ‘la via Francigena è vita’.

Le risorse saranno utilizzate per attuare, in stretta collaborazione con le 9 regioni interessate (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Puglia) e con l’Associazione europea delle Vie Francigene, varie attività. Come l’ideazione di campagne promo-pubblicitarie e strategia e pianificazione media, la gestione di canali social e comunicazione interregionale con storytelling dedicato alla Via Francigena, press tour nelle 9 regioni con giornalisti e blogger internazionali, partecipazione a Fiere del turismo internazionale. “I Cammini rivestono un ruolo cruciale nella valorizzazione dell’autenticità e delle tradizioni proprie ai territori italiani e proprio in virtù di questi motivi – ha concluso Santanchè – abbiamo finora investito oltre 35 milioni di euro, di cui una parte a sostegno della promozione della Via Francigena, finalizzati alla promozione e alla crescita di questo importante segmento turistico; a testimonianza di quanto il governo Meloni stia investendo sul settore anche attraverso una strategia mirata e sinergica sui cammini”.