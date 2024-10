Turismo Radici a NY, protagonista Gala Columbus Citizens Foundation

New York, 13 ott. (askanews) – Protagonista nella Columbus Week di New York, in occasione del “2024: Anno delle Radici Italiane nel Mondo” la celebrazione delle tradizioni, della cultura e delle radici italiane. Italea – il programma di promozione del Turismo delle Radici, lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’interno del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU, è al centro infatti di una serie di iniziative – concerti, mostre, conferenze, masterclass – mirate a far conoscere il progetto agli italiani all’estero e italo-discendenti intenzionati a scoprire i luoghi e le tradizioni delle proprie origini.

La missione di Italea in corso a New York, che intende valorizzare il patrimonio culturale italiano e rafforzare il legame tra l’Italia e gli Stati Uniti, è stata protagonista il 12 ottobre della 80esima Celebration Gala della Columbus Citizens Foundation presso Cipriani, con la presentazione ai membri e agli ospiti istituzionali statunitensi e italiani di questa prestigiosa associazione che riunisce le eccellenze italoamericane e italodiscendenti, del progetto Italea, la cui missione a New York culminerà il 14 ottobre con la partecipazione alla Columbus Day Parade sulla 5th Avenue dove sfileranno i rappresentanti delle Regioni, di Italea e delle Italee regionali l’Associazione Nazionale delle Maschere Italiane (80 componenti rappresentativi di 16 Regioni) e la Banda rappresentativa della musica italiana (31 componenti).

Per Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero presso il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, presente alla Celebration Gala della Columbus Citizens Foundation, che ha raccolto nella serata per attività benefiche oltre 1,5 milioni di dollari, è importante “celebrare insieme alla Comunità italoamericana la nostra comune identità in questo anno dedicato alle radici italiane nel mondo”.

“Invitiamo – aggiunge Vignali – tutti gli americani con origini italiane a venire a scoprire grazie ad Italea i luoghi da cui partirono i loro antenati per scoprire la straordinaria bellezza delle nostre tradizioni di tutti siamo fieri. Siamo orgogliosi del costante ed eccezionale contributo che gli Italo americani hanno dato per lo sviluppo della società americana, mantenendo vive le nostre tradizioni culinarie, musicali e artistiche. Vorrei ringraziare Enit e le Regioni che hanno accolto il nostro invito a celebrare tutti insieme l’Anno delle radici italiane nel mondo. Un esempio di come il gioco di squadra e la collaborazione istituzionale possano portare a grandi risultati”.

Tornando ai festeggiamenti della Columbus Week a New York, ormai entrati nel vivo, da segnalare come il 2024 sia anche il 500esimo anniversario dall’arrivo dell’italiano Giovanni da Verrazzano nella baia di New York, primo esploratore della costa est atlantica, ricordato in occasione proprio della Celebration Gala della Columbus Cizitens Association, fondata per perpetuare l’orgoglio nell’eredità italo americana, per contribuire a cause caritatevoli e incoraggiare e supportare gli obiettivi educativi dei giovani con programmi dedicati.