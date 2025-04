Turismo, record di presenze a Napoli per le festività pasquali

Pasqua da record a Napoli. Oltre 450mila turisti hanno scelto la città durante le festività pasquali (fonte Osservatorio comunale per il Turismo) e hanno visitato strade, piazze, siti culturali, monumenti e chiese. Ieri e oggi infopoint turistici attivi dalle 10.00 alle 19.00 presso il Molo Beverello, via Morghen, Piazza del Gesù e Piazza del Plebiscito (angolo via Cesario Console). Attiva, negli stessi orari, anche la macchinina elettrica itinerante, in giro per la città, con pit stop tra il centro storico, le piazze principali e il lungomare. A bordo di questa piccola vettura, riconoscibile per la sua grafica e i colori del brand “Vedi Napoli e poi Torni”, viaggiano ragazzi e ragazze che, in più lingue, segnalano eventi, attrazioni, percorsi culturali, danno informazioni sui trasporti e consigli su come vivere la città in modo autentico. Potenziati i servizi igienici: 8 fissi presso Piazza Trieste e Trento, 5 mobili (1 in via Riviera di Chiaia, 2 a Mezzocannone; 2 in via Cesare Battisti 40, angolo via Fabio Filzi). Intensificati – si sottolinea dal Comune – servizi e controlli su pulizia e decoro, che verranno poi replicati in occasione dei ponti del 25 aprile e 1 maggio.

Palazzo San Giacomo ha messo in campo, con le società partecipate e la Polizia Locale, una task force operativa, voluta dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Focus sui punti più strategici, a partire dalla Galleria Umberto e i porticati adiacenti la Basilica di San Francesco di Paolo, in Piazza del Plebiscito, dove gli operatori di Napoli Servizi hanno garantito un servizio di pulizia su tre turni giornalieri dalle 6 del mattino alle 23; stessa attività per Asia che ha realizzato una serie di servizi straordinari con l’implementazione dei servizi di svuotamento dei cestini e riassetto delle attrezzature stradali, il potenziamento dello spazzamento meccanizzato e manuale e di diserbo stradale nelle aree a maggiore concentrazione di turismo, shopping, centro storico e nel Quartiere Vomero. Potenziato poi lo spazzamento manuale pomeridiano in tutte le zone del centro storico e commerciale: zona Decumani, via Toledo, Quartieri Spagnoli, Chiaia e nelle strade che presentavano criticità rilevate di volta in volta. Anche la U.O. Investigativa Ambientale e Emergenze Sociali della Polizia Locale ha intensificato i controlli nelle aree maggiormente presidiate dai parcheggiatori abusivi, nella zona di Chiaia, nelle aree della movida e in via Gonzaga prospiciente l’area degli spalti del Maschio Angioino. Ha inoltre effettuato una serie di controlli ad attività commerciali elevando anche alcuni verbali. Alcuni bar presenti nella Galleria Umberto sono stati sanzionati per la mancata differenziazione dei rifiuti e per mancanza di nulla Osta Impatto Ambientale e per occupazione abusiva della sede stradale. In generale è attivo il piano di pulizia straordinario per Napoli nei giorni di festa primaverili. ASIA S.p.A. e l’Assessorato alla Salute e al Verde del Comune di Napoli, dallo scorso venerdì 18 aprile, hanno attivato un nuovo programma di pulizia delle strade in vigore fino al 5 maggio. Il piano tiene conto delle esigenze dovute al notevole afflusso di turisti presenti in città in questi giorni. Sono stati incrementati i servizi di svuotamento dei cestini e di riassetto delle attrezzature stradali, prevedendo ulteriori passaggi, in particolare nelle zone a maggiore concentrazione di turismo, shopping e passeggio del centro storico, del centro cittadino e del quartiere Vomero. In quest’ultimo, in particolare, sono stati installati anche i nuovi cestini intelligenti già presenti lungo via Toledo.

Sono previsti servizi aggiuntivi di spazzamento meccanizzato nel centro storico, nei Decumani e nelle aree commerciali. In programma anche il potenziamento dello spazzamento manuale pomeridiano in tutte le zone del centro storico e commerciale: zona Decumani, via Toledo, Quartieri Spagnoli, quartiere Chiaia e nelle strade che presentano criticità rilevate di volta in volta. È previsto inoltre il potenziamento del diserbo meccanico nelle zone a maggiore affluenza, in particolare in prossimità degli edifici religiosi. ASIA ha incrementato i servizi di lavaggio stradale nelle aree pedonali, sui marciapiedi e nelle piazze più frequentate, nelle zone del centro storico e nelle aree commerciali, nonché il lavaggio delle campane e dei cestini gettacarte.