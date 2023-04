Turismo religioso, la Fondazione Premio Cimitile: Come promuovere l’area delle basiliche paleocristiane

Giovedì 13 aprile, alle ore 11, nella sala auditorium delle basiliche paleocristiane, in via Madonnelle 5 a Cimitile, la Fondazione Premio Cimitile terrà una conferenza stampa per presentare il progetto “Le basiliche paleocristiane di Cimitile e l’area nolana. Turismo archeologico e religioso” e il convegno internazionale di studi “Materiali, tecniche e sedi di lavoro fra tarda antichità e medioevo”, iniziative entrambe finalizzate alla valorizzazione e alla promozione dei beni archeologici e religiosi dell’agro nolano.

Alla presentazione interverranno: Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile; Andrea Tavolario Vice Sindaco di Cimitile, Delegato CDA Fondazione Premio Cimitile; Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Carlo Ebanista, Docente di Archeologia Cristiana e Medievale presso l’Università del Molise; Mario Cesarano, Soprintendenza ABAP per l’Area Metropolitana di Napoli; Antonia Solpietro, Direttrice dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Nola; Carmine Lo Sapio, Delegato al Turismo della Città Metropolitana di Napoli; Felice Casucci, Assessore al Turismo e Semplificazione Amministrativa della Regione Campania.