Turismo, report del ministero: aumentano le prenotazioni, Colosseo meta più ricercata sul web

Secondo i dati elaborati dall’Ufficio Studi del ministero del Turismo per la terza settimana di marzo, il tasso di prenotazione mensile delle strutture ricettive sulle piattaforme online si attesta al 18,6 per cento, superiore rispetto ai Paesi competitor considerati. Le località montane e le città d’arte sono le destinazioni più prenotate. Tra le aree geografiche emergono il Centro e il Nord-Est. Le prenotazioni aeree della prima metà di marzo evidenziano una crescita del settore del 6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, dovuta soprattutto al contributo della componente domestica (più 9 per cento rispetto al ’23). Anche il flusso internazionale segna un valore positivo (più 6 per cento). I passeggeri internazionali rappresentano quasi i tre quarti delle prenotazioni aeree complessive (74 per cento) e provengono principalmente da:

Stati Uniti (12 per cento),

Germania (5 per cento),

Francia (5 per cento).

Un quarto del flusso aereo (26 per cento) è domestico. Tra i principali hub aeroportuali, Roma e Milano sono i più scelti dai turisti per raggiungere l’Italia. Quasi la metà delle prenotazioni aeree internazionali verso l’Italia ha come destinazione il Centro (Roma in primis), seguito dal Nord-Ovest (in particolare Milano). I passeggeri domestici si distribuiscono tra il Nord-Ovest, il Centro e le Isole (Catania in testa). A febbraio il Colosseo si conferma l’attrazione turistica italiana più ambita con quasi 2,1 milioni di ricerche (più 98 per cento rispetto al ’23). Piazza Navona, la Galleria Borghese e il Parco Nazionale del Vesuvio sono rispettivamente la piazza, il museo e il parco naturalistico più ricercati dagli utenti.

Tra le chiese spicca per distacco il Duomo di Milano con oltre 1 milione di ricerche (più 322 per cento in un anno). Rispetto ai mesi precedenti si osserva come alcune attrazioni della città di Torino abbiamo suscitato l’interesse dei turisti rientrando tra i luoghi più ricercati: Piazza Castello – che segna l’incremento più rilevante (più 643 per cento) – e il Museo Egizio.