Turismo, riqualificazione delle aree di sosta: dal Mitur oltre 32 mln di euro ai Comuni italiani

Il Ministero del Turismo ha pubblicato le disposizioni applicative per l’erogazione delle risorse finalizzate alla creazione e alla riqualificazione delle aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, nell’ambito del Fondo da 32 milioni e 870 mila euro orientato alla valorizzazione del turismo all’aria aperta. “Un’azione concreta con cui supportare un segmento turistico in forte ascesa, sul quale era necessario investire, innanzitutto, per colmare il divario con i principali competitor europei – commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè -. Stiamo mettendo in ordine il comparto, e queste misure saranno nuova linfa vitale per sostenere costantemente, in maniera sostenibile, la crescita di un settore che si conferma trainante per l’economia”.Destinatari della misura sono i Comuni italiani che soddisfino questi due requisiti: popolazione non superiore ai 20 mila abitanti e disponibilità di aree di pubblica utilità o pubblico utilizzo delle aree oggetto dell’intervento per il quale è richiesto il finanziamento.