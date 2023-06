Turismo rurale, call di Star Growth: 675mila euro ad alberghi e alloggi vacanze

Il consorzio Star Growth ha aperto una nuova call, con scadenza il 26 luglio 2023, per finanziare strumenti e attività sostenibili per la crescita delle Pmi del turismo rurale e dell’ecoturismo.

L’obiettivo generale del bando è favorire la crescita sostenibile delle Pmi attraverso un sostegno tecnico e finanziario, rafforzando nel contempo la loro consapevolezza, sviluppo e capacità nel campo della sostenibilità e della digitalizzazione. In particolare, l’azione mira a sostenere a 90 Pmi del turismo rurale e dell’ecoturismo in Grecia, Cipro, Bulgaria, Slovenia, Romania e Italia nello sviluppo delle loro competenze e capacità nel settore del turismo sostenibile; fornire lo sviluppo di capacità e assistenza tecnica alle PMI selezionate; promuovere pratiche innovative e soluzioni orientate alla digitalizzazione, che possono fornire alle destinazioni commerciali una maggiore consapevolezza e responsabilità sociale, economica e ambientale; costruire meccanismi efficaci per lo scambio di buone pratiche e la diffusione di strumenti e conoscenze trasferibili tra le Pmi, anche a livello europeo.

Possono partecipare Pmi del settore turistico che abbia sede in uno Stato membro dell’UE e operi in Grecia, Cipro, Slovenia, Bulgaria, Italia o Romania in una delle seguenti categorie alberghi e alloggi simili; alloggi per vacanze e altre tipologie di soggiorni di breve durata; aree di campeggio, parcheggi per veicoli ricreativi e parcheggi per roulotte. Il budget disponibile per questa call è di 675.000 euro.