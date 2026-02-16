Turismo scientifico e musei: nasce la partnership tra Città della Scienza e Musa

La Fondazione Idis-Città della Scienza e il Centro Museale Musa – Musei delle Scienze agrarie, con sede nella Reggia di Portici, hanno firmato un protocollo d’intesa di durata triennale per trasformare la diffusione della cultura scientifica in un’esperienza corale, capace di connettere il futuro interattivo del primo Science Centre d’Italia con il fascino storico dei musei della Reggia di Portici.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di dare ulteriore impulso alla promozione del turismo scientifico e scolastico, settori che, con numeri significativi, contribuiscono in modo determinante alla svolta turistico-culturale che caratterizza oggi la regione Campania. La collaborazione definisce un quadro di riferimento per valorizzare le reciproche missioni attraverso sinergie concrete.

Il progetto prevede lo sviluppo di percorsi educativi innovativi destinati alle scuole e al pubblico generico per favorire l’educazione scientifica e lo sviluppo eco-sostenibile del territorio. È inoltre prevista una sinergia nell’ambito della comunicazione scientifica e della gestione di spazi museali per elevare costantemente la qualità dell’offerta culturale. Infine, la partnership punta all’individuazione congiunta di progetti a livello nazionale ed europeo per potenziare l’impatto della ricerca e della divulgazione.

L’obiettivo centrale della collaborazione è favorire la fruizione integrata dei rispettivi siti museali: chi sceglierà di esplorare le meraviglie del Planetario e del museo del corpo umano a Bagnoli sarà invitato a proseguire il viaggio nella storia della corte borbonica e delle scienze agrarie a Portici, e viceversa, grazie a un sistema di agevolazioni reciproche studiate per i visitatori e per i gruppi scolastici.