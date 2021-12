Roma, 28 dic (Adnkronos) – “Il turismo è un settore essenziale per la nostra economia. Ed è un settore che ha sofferto e sta soffrendo in modo drammatico la crisi scoppiata con la pandemia. Per questo va sostenuto con particolare attenzione: sono in gioco molte attività e migliaia di posti di lavoro”. Lo dicono la capogruppo democratica alla Camera Debora Serracchiani e la deputata Francesca Bonomo della commissione Attività produttive.