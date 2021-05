Turismo sicuro, nuovo prodotto assicurativo di Gbsapri rivolto a Regioni e Comuni

I cambiamenti globali e repentini avvenuti durante questo ultimo difficile anno, tra gli altri hanno messo in gravi difficoltà alcuni dei settori più preziosi e remunerativi del nostro Paese. In prima linea tra questi il settore turistico, che per secoli è stato un traino per l’economia italiana. La stagione estiva e le vacanze possono rappresentare una svolta per il rilancio del Turismo e dell’economia nazionale, oggi messi in crisi dal Covid-19. Per poter rilanciare il Turismo Gbsapri, broker di assicurazioni leader nel settore, ha sviluppato il prodotto “Turismo Sicuro”, che già sta trovando interesse in molte regioni comuni. Grazie al supporto di molti professionisti del risk management in ambito turistico e ricettivo, “Turismo Sicuro”, è un prodotto assicurativo innovativo rivolto a Regioni e Comuni, per garantire e tutelare la sicurezza e rendere più tranquilli gli ospiti in tutte le strutture presenti sul territorio. Questo prodotto garantisce copertura per: rischi connessi alle prenotazioni e ai soggiorni, problematiche relative ai contagi da Covid-19, con un costo irrisorio pensato per ospite, a prescindere dalla lunghezza del soggiorno (quotazioni mirate verranno effettuate secondo le esigenze e le peculiarità di ogni situazione – tutti gli approfondimenti sul sito https://www.gbsapri.it/turismo-sicuro/. Se il 2020 ha trovato molte realtà del tutto o parzialmente impreparate, il 2021 ha richiesto anche a Gbsapri un’attenzione e una preparazione ineccepibile e i primi passi da fare in tal senso, riguardano proprio prevenzione, tutela e protezione, verbi che sono diventati di uso quotidiano e che si sono presto tradotti in soluzioni assicurative ad hoc, come questa.